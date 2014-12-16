За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Потерь среди наших военных за минувшие сутки нет», - сказал Лысенко.