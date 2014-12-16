Порошенко поставил Турчинову задачу стабилизировать внутриполитическую ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня после представления Турчинова на посту секретаря СНБО.

Порошенко подчеркнул, что одним из ключевых элементов вражеской стратегии является внесение раскола в единство политических сил. “Поэтому, кроме ситуации на фронте, кроме ситуации в Донецкой и Луганской областях, перед Александром Турчиновым стоит чрезвычайно важная задача по стабилизации внутриполитической ситуации”, - сказал глава государства.

Читайте такжеПрезидент обновил состав СНБО (список)Он также отметил, что назначение Турчинова - одно из наиболее ответственных кадровых решений.

“Сегодня мной принято, возможно, одно из наиболее ответственных кадровых решений... Я лично считаю, что это наиболее удачная и эффективная кандидатура”, - сказал Порошенко, отметив, что Турчинов это тот человек, которому не нужно время на раскачку, поскольку он полностью владеет ситуацией.