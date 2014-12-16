Селезнев опроверг информацию о прибытии в Украину самолетов НАТО

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. Комментируя распространенную в последние дни информацию о якобы прибытии в Украину военно-транспортных самолетов из США, отметил: "У меня нет информации, что на аэродромы, о которых идет речь (в Запорожье, Харькове и Днепропетровске - УНИАН), в последнее время приземлялись самолеты или вертолеты вооруженных сил или США, или других наших западных партнеров. Так же и в отношении других аэродромов на территории Украины", - сказал пресс-секретарь АТО.

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Напомним, с 13 декабря Госавиаслужба закрыла до утра 16 декабря аэропорты Запорожья, Днепропетровска и Харькова. В связи с этим некоторые СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях сообщили, что эти аэродромы якобы принимали самолеты НАТО.