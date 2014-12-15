В НАТО заявили об опасности военных самолетов РФ для гражданской авиации

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе по завершении встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, комментируя информацию относительно протеста Швеции и Дании в адрес Москвы за то, что, как они утверждают, российский истребитель подбил один из приборов для определения места нахождения и летел очень близко к гражданскому самолету.

«У меня нет детальной информации относительно этого инцидента, но что я могу сказать, так то, что мы видим существенное увеличение воздушной активности России у границ и воздушного пространства НАТО, особенно в Балтийском и Черном море. Это не только вопрос увеличения количества вылетов, а также то, как именно они летают», - сказал он.

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Генсек НАТО утверждает, что российские военные самолеты не общаются с гражданским контролем за движением, они не включают транспондеры. «Это является причиной риска для гражданского воздушного движения. Я хотел бы подчеркнуть, что все самолеты НАТО проводят свои полеты в соответствии с международными стандартами безопасности. Я думаю, что важно, что мы прерываем российские полеты. Что показывает, что мы готовы», - подчеркнул Столтенберг.