"Важный плацдарм для дальнейшей экспансии": Турчинов раскрыл планы РФ в Азово-Черноморском регионе (видео)

Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения Операции Объединенных сил, где он проверял готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря, сообщает пресс-служба СНБО.

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По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с «грубым нарушением международного морского права в Азовском море, которое проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов».

«Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в районе проведения ООС одним из самых угрожающих направлений остается Мариупольское, «где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».

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«На крайнем юге зоны противостояния - стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны российско-террористических войск», - отметил он.

Во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии Турчинов уделил внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокациям со стороны РФ.

Турчинов обсудил с командованием Военно-морскими силами ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

Во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством ГПСУ комплекс задач по техническому обеспечению и усилению морской составляющей в обеспечении надежной защиты украинской южной границы.

Отмечается, что секретарь СНБО посетил на передовых позициях в Широкино украинских военных, которые на протяжении многих лет находились в эпицентре российских военных провокаций и обстрелов, и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защите южного фланга линии соприкосновения.

Как отметил Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем «перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывание дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе».