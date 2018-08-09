"Это сейчас очень срочно": ОБСЕ призвала Россию освободить Сенцова из-за состояния его здоровья

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы обеспокоен ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного украинского режиссера.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир вновь обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Очень встревожен ухудшением состояния здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает с протестом в российской тюрьме. Я повторяю мой призыв освободить его. Это сейчас очень срочно", - подчеркнул Дезир.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохо.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова просит руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.