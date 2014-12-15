Яценюк обсудил с Туском ситуацию на востоке Украины и противодействие российской агрессии

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, Яценюк находится в Брюсселе с рабочим визитом

Он проинформировал Туска об усилиях, прилагаемых Кабинетом министров для стабилизации финансово-экономического положения Украины, в том числе о приоритетных направлениях реформ нового правительства.

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Стороны приветствовали начало имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как ключевого инструмента для реализации европейского будущего Украины.

Как напомнили в Кабмине, 15-16 декабря украинская делегация во главе с Яценюком находится в Брюсселе для участия в инаугурационном заседании Совета ассоциации Украина – Европейский Союз.

На мероприятии будут обсуждены, в частности, вопросы совместного противодействия российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, поддержка со стороны ЕС программы реформ украинского правительства и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, прогресс в выполнении Украиной условий для введения безвизового режима с ЕС, а также вопросы энергетической безопасности.

Сегодня Яценюк также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (трансляцию пресс-конференции по итогам встречи можно смотреть ориентировочно в 18.30 по киевскому времени на сайте: natochannel.tv (http://www.nato.int/cps/en/natolive/video.htm).

Кроме того, сегодня же состоится пресс-конференция Яценюка, вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини и комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнеса Хана по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС (ее можно смотреть в 20.50 по киевскому времени на сайте Европейского Совета: http://www.european-council.europa.eu/).

Завтра Яценюк выступит на конференции Центра европейской политики, посвященной приоритетам нового Кабинета министров.