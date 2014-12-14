Президент ожидает от Госпогранслужбы результатов на Чонгаре
22:24, 14 декабря 2014Политика
0 0
Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Государственной пограничной службы результатов на Чонгаре.
Президент ожидает от Госпогранслужбы результатов на Чонгаре
Об этом он сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент отметил работу Государственной пограничной службы, в частности, в части проведения операции по восстановлению украинского контроля над Арабатской стрелкой.
Читайте такжеПорошенко: "Режим тишины" позволил Украине усилить позиции и укрепить линию обороны
”Каждый километр украинской земли - это чрезвычайно важно для нас”, - подчеркнул Порошенко, акцентировав на том, что перенос границы контролируемой территории более чем на 8 километров, позволило фактически демилитаризировать Арабатскую стрелку, освободить ГРП и тем самым восстановить обеспечение газом Геническа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter