Президент ожидает от Госпогранслужбы результатов на Чонгаре



Об этом он сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил работу Государственной пограничной службы, в частности, в части проведения операции по восстановлению украинского контроля над Арабатской стрелкой.

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”Каждый километр украинской земли - это чрезвычайно важно для нас”, - подчеркнул Порошенко, акцентировав на том, что перенос границы контролируемой территории более чем на 8 километров, позволило фактически демилитаризировать Арабатскую стрелку, освободить ГРП и тем самым восстановить обеспечение газом Геническа.