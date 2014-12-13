В СНБО подтвердили гибель двух бойцов полка "Азов"
13:03, 13 декабря 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили информацию о гибели 11 декабря двух бойцов полка ”Азов”.
Двое бойцов "Азова" подорвались на фугасе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
”Мы действительно подтверждаем данные относительно гибели двух и ранении трех бойцов из ”Азова”, - сказал Лысенко.
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Он отметил, что военные подорвались на фугасе, выставленном боевиками, а затем были атакованы ими из засады. По словам Лысенко, во время боя террористы были уничтожены.
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