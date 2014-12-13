Визит Вышеградской четверки в Украину инициирован Братиславой - МИД Словакии

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во внешнеполитическом ведомстве Словакии.

За сообщение словацкого МИД, который сейчас председательствует в В4, этот визит инициирован Братиславой, а его цель - подчеркнуть важность для стран В4 того, что происходит в Украине и продемонстрировать их активную поддержку Украины.

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”Наша цель заключается в том, чтобы обсудить конкретную поддержку в контексте событий на Востоке, а также в усилиях по проведению реформ. Мы будем говорить о сферах, в которых каждый из нас может оказать конкретную поддержку реформам, необходимых Украине, чтобы приблизить ее к ЕС и его стандартам. Каждая страна В4 возьмет шефство над сферами, где они имеют собственный опыт, и после переговоров в Киеве мы объявим, кто и в какой сфере будет помогать”, - заявил Лайчак.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в следующий вторник, 16 декабря, посетят с визитом Украину.

Об этом заявил в своем Твиттере пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.

”В воскресенье глава МИД Польши Гжегож Схетина вылетает в Брюссель на совещание глав МИД Евросоюза. А во вторник главы МИД Вышеградской четверки в Киеве”, - написал он в пятницу вечером.