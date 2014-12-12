Главы МИД стран Вышеградской четверки посетят Украину 16 декабря
21:48, 12 декабря 2014Политика
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Министры иностранных дел Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в следующий вторник, 16 декабря, посетят с визитом Украину.
Глаы МИД стран Вышеградской четверки прибудут в Украину \ piswesola.pl
Об этом сообщил на своем "Твиттере" пресс-секретарь польского МИДа Марчин Войчеховский.
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"В воскресенье глава МИД Польши Гжегож Схетина вылетает в Брюссель на совещание глав МИД Евросоюза. А во вторник главы МИД Вышеградской четверки в Киеве", - написал он в пятницу вечером.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку государств Вышеградской четверки.
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