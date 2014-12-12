Главы МИД стран Вышеградской четверки посетят Украину 16 декабря

Об этом сообщил на своем "Твиттере" пресс-секретарь польского МИДа Марчин Войчеховский.

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"В воскресенье глава МИД Польши Гжегож Схетина вылетает в Брюссель на совещание глав МИД Евросоюза. А во вторник главы МИД Вышеградской четверки в Киеве", - написал он в пятницу вечером.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку государств Вышеградской четверки.