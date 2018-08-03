В параде ко Дню независимости впервые примут участие женщины-военные (фотогалерея)

Сегодня состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов.

Украинские военные начали подготовку к параду ко Дню независимости.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Сегодня состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и более 20 военных оркестров. Празднуем 27-ю годовщину независимости Украины вместе!" - написал глава государства.

Также Порошенко отметил, что "впервые в этом году на параде будет идти коробка женщин-военнослужащих".

Ранее УНИАН сообщал, что в День Независимости Украины, 24 августа, на параде войск в столице будут представлены более 200 единиц военной техники.