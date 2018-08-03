В Москве под администрацией Путина активисты устроили пикет в поддержку Сенцова (видео)
12:46, 03 августа 2018Политика
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По данным российских СМИ, на массовые пикеты в центре Москвы разрешения получить не удается.
В Москве под администрацией Путина активисты устроили одиночный пикет в поддержку Сенцова
В Москве под администрацией Владимира Путина активисты устроили одиночный пикет в поддержку Сенцова.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По очереди один за одним они выходили с плакатами, время от времени к активистам подходила полиция, проверяла документы и переписывала паспортные данные.
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По данным российских СМИ, на массовые пикеты в центре Москвы разрешения получить не удается.
За полярным кругом Олег Сенцов голодает уже 82-й день с единственным требованием, чтобы Кремль освободил всех украинских политзаключенных.
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