В Москве под администрацией Путина активисты устроили пикет в поддержку Сенцова (видео)

По данным российских СМИ, на массовые пикеты в центре Москвы разрешения получить не удается.

В Москве под администрацией Владимира Путина активисты устроили одиночный пикет в поддержку Сенцова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По очереди один за одним они выходили с плакатами, время от времени к активистам подходила полиция, проверяла документы и переписывала паспортные данные.

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По данным российских СМИ, на массовые пикеты в центре Москвы разрешения получить не удается.

За полярным кругом Олег Сенцов голодает уже 82-й день с единственным требованием, чтобы Кремль освободил всех украинских политзаключенных.