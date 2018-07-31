К Сенцову не пустили священника

По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, украинца Олега Сенцова удерживают в полной изоляции.

К незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову не пустили священника. Об этом в Facebook сообщила журналист и волонтер Виктория Ивлева.

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По ее словам, с украинцем должен был встретиться отец Григорий (Михнов-Вайтенко), епископ апостольской православной церкви.

Решение о недопуске отца Григория к Олегу Сенцову принял начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Рф Александр Новиков.

Ивлева подчеркнула, что российское законодательство разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать заключенных. Личная встреча может длиться до двух часов, число таких встреч закон не ограничивает. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине и даже вне пределов слышимости третьих лиц.

Со слов епископа Григория, он прилетел в Салехард ночным рейсом из Москвы, и сразу поехал в поселок Харп, где находится УФСИН. Ему пришлось переправляться через Объ на пароме. На месте он встретился с Новиковым.

«Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав «Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.», Александр Николаевич Новиков просто изменился в лице и заявил мне дословно так: Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым!», – приводит Ивлева слова епископа.

«Мои попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели, полковник Новиков просто нажал на кнопку, вызвал дежурного и отдал ему приказ проводить товарища, то есть меня, до дверей», – продолжил он.

Информацию о срыве встречи прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Сенцова погрузили в полную изоляцию, в том числе – информационную.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ). 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.