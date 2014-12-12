Венецианская комиссия готовится смягчить критический вывод по люстрации в Украине – источник

Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами, которые начались вчера в Венеции, сообщает «Европейская правда».

"Скорее всего, будут изменения. Детали согласуют только в пятницу", - заверил собеседник.

По данным источников, текст предварительного заключения ВК, который был официально отправлен в Киев для ознакомления больше недели назад, является чрезвычайно критическим. В итоговом разделе документа нет ни одного пункта о соответствии закона нормам Совета Европы, а есть только критика и замечания в адрес люстрационого закона.

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Пока непонятно, какие именно изменения ожидаются в документе. Учитывая его исключительно негативную тональность, заключение ВК относительно закона гарантированно не станет положительным. Между тем, не исключено, что уровень негатива в нем будет сбалансировано фразами о допустимости люстрации.