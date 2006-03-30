Супрун претендует на премиальные Луценко

Лидер Блока народно-демократических партий Людмила СУПРУН требует от председателя Центрально избирательной комиссии Ярослава ДАВЫДОВИЧА извиниться за его комментарии по поводу пересчета голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.СУПРУН заявила на пресс-конференции в Киеве, проведенной совместно с представителями Народного блока Литвина, партии «Вече» и Гражданского блока ПОРА-ПРП.

По ее словам, она сегодня разговаривала с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ и предупредила его, что он как должностное лицо не может давать политические оценки, «пользуясь микрофонами в зале ЦИК».

По мнению Л.СУПРУН, председатель комиссии может любить или не любить те или иные политические силы, но как должностное лицо должен говорить только о действиях и работе своей комиссии.

В частности, она сказала, что требует извинений по поводу его комментариев об инициативе ее блока и других политических сил по пересчету голосов.

В ходе пресс-конференции Л.СУПРУН, а также лидер партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, представитель Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, представитель блока ПОРА-ПРП Евгений ЗОЛОТАРЁВ продемонстрировали журналистам большое количество протоколов участковых избирательных комиссий, составленных с нарушением законодательства, и предоставили для ознакомления журналистам копии этих документов

Л.СУПРУН напомнила, что Ю.ЛУЦЕНКО обещал дать 300 тыс. грн. вознаграждения тому, кто обнаружит факты фальсификаций. Она напомнила, что по Уголовному кодексу, публичное обещание вознаграждения и его невыполнение влечет за собой уголовную ответственность.

Л.СУПРУН направила обращение к Ю.ЛУЦЕНКО, в котором она просит объяснить ей как председателю Бюджетного комитета парламента источники, из которых будут взяты эти средства, поскольку бюджет соответствующих расходов МВД не предусматривает.

Также она отметила, что откроет специальный счет, на который попросит Ю.ЛУЦЕНКО перечислить эти средства, поскольку она имеет доказательства многочисленных фактов нарушений во время выборов.

Справка УНИАН. Вчера Я.ДАВЫДОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов о пересчете голосов избирателей, на котором настаивают лидер Блока НДП Л.СУПРУН и лидер Блока “Народная оппозиция” Наталия ВИТРЕНКО, сказал, что их заявления политические и декларативные, и они могут заявлять все что угодно, но доказательств о нарушении от этих политических сил в ЦИК не поступало. В то же время он отметил, что на участках работают представители всех субъектов выборов, и они могут сами контролировать подсчет голосов.