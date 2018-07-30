"Политики с пониженным порогом политической гигиены": Украина осудила визит чешских депутатов в Крым

Украинские дипломаты предупредили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций.

Посольство Украины в Чешской Республике осудило незаконный визит двух чешских депутатов в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Чехии.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чешской Республики Яромиром Когличеком и сенатором Сената парламента Чешской Республики Ярославом Доубравой оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право", - отмечают украинские дипломаты.

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"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 Генеральная ассамблея ООН - организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты, - подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", - говорится в сообщении.

"Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике", - отмечают дипломаты.

В то же время в посольстве заявили, что высоко ценят тот факт, что "большая часть чешского политикума, а также чешское правительство однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории".

"Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими «визитами», безнаказанно будет продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. У нас нет, однако, иллюзий, что чешские депутаты и заангажированные ими журналисты и «общественные деятели» занимались в Крыму такими "мелочами", - заявили в посольстве.

"Взывать к их совести очевидно бесперспективно. Однако Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством", - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, комитет Сената США рекомендовал принять резолюцию об осуждении аннексии Россией Крыма.