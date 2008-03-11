В НУ-НС ценят способность Яценюка “отвоевывать”... консенсус

"Обвинение спикера в коварстве при условиях, когда работа Верховной Рады наконец разблокирована благодаря его личным усилиям в том числе, наносят непоправимый вред не только интересам коалиции, но и парламенту в целом", - сказала народный депутат, член фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Леся Оробец в разговоре с корреспондентом сайта RAZOM.

"Арсению Яценюку нельзя отказать в заслуге отвоевания консенсуса по пакету принципиальных вопросов, - считает народный депутат. - А самым важным является то, что отказавшись от предложенных некоторыми членами фракции поспешных действий, которые могли бы привести к разблокированию ВРУ на полчаса, Яценюк сосредоточился на поиске стратегического выхода из парламентского кризиса".

Леся Оробец призывает коллег по фракции к единодушию в поддержке Арсения Яценюка на должности председателя Верховной Рады. По ее мнению, призывы к отставке спикера озвучивают сегодня прежде всего те, кого устраивает беспорядок в сессионном зале. В то же время, напоминает, народный депутат, кое-кому из коллег следует наконец отойти от стандартов восприятия спикера как одного из руководителей фракции и вспомнить, что он руководит Верховной Радой в целом.