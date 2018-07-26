Британия предоставила политическое убежище экс-руководителю "Укрспецэкспорта" Бондарчуку

В прошлом году Бондарчук был арестован в Лондоне в рамках экстрадиционного процесса, однако его освободили из-под ареста сразу после внесения залога.

Суд в Британии предоставил политическое убежище экс-руководителю «Укрспецэкспорта» Сергею Бондарчуку.

Читайте такжеГПУ: Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Бондарчук внес залог и не может покинуть Лондон

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Британии... Обидно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров... К счастью, кейс Бондарчука не правило, а досадное исключение - за последние пару лет Генпрокуратура достала уже не одного экс-чиновника из-за рубежа - количество «безопасных мест» на карте мира постоянно будет сужаться и в дальнейшем!!!» - написал он.

Справка УНИАН. Бондарчук был генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт» с 2005 до 2010 года. Генпрокуратура инкриминирует ему завладения средствами «Укрспецэкспорта» на сумму более $7 млн. Интерпол объявил экс-председателя «Укрспецэкспорта» в розыск.

В мае 2016 года стало известно, что Бондарчук попросил политического убежища у Великобритании.

15 марта 2017 года, по данным ГПУ, Бондарчук был арестован в Лондоне в рамках экстрадиционного процесса, однако 17 марта его освободили из-под ареста после внесения залога в сумме 75 тысяч фунтов стерлингов.