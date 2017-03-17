В ГПУ назвали сумму залога, который в Лондоне внес экс-глава "Укрспецэкспорта"

Задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук внес залог в сумме 75 тысяч фунтов стерлингов для освобождения из-под ареста. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании 15 марта в Лондоне экс-руководителя государственной компании «Укрспецэкспорт» Бондарчука.

«15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один «герой» Украины - экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук», - отметил Луценко.

Позже Сарган проинформировала, что Бондарчука освободили под залог, однако ее сумму не уточнила.

Она также отметила, что на 24 марта в Лондоне назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний по делу Бондарчука.

Справка УНИАН. Бондарчук был генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт» с 2005 до 2010 года. Генпрокуратура инкриминирует ему завладения средствами "Укрспецэкспорта" на сумму свыше 7 млн долларов. Интерпол объявил экс-главу "Укрспецэкспорта" в розыск.

В мае 2016 года стало известно, что Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании.