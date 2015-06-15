Интерпол объявил в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта" Бондарчука

Такие данные размещены на официальном сайте организации. В сообщении говорится, что Сергей Бондарчук объявлен в розыск за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах.

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Как сообщал УНИАН, МВД объявило в розыск Сергея Бондарчука 16 февраля. Он разыскивается управлением по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Киева по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах").

21 января Главная военная прокуратура сообщила Сергею Бондарчуку о подозрении в завладении более $7,4 млн средств "Укрспецэкспорта", после этого суд дал разрешение на его задержание с целью привода на судебное заседание. Однако 28 января бывший руководитель "Укрспецэкспорта" исчез из поля зрения украинских правоохранительних органов.

Отметим, что Сергей Бондарчук руководил "Укрспецэкспортом" всю каденцию бывшего президента Виктора Ющенко.