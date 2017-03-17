В Лондоне арестовали экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Бондарчука - Луценко

В Лондоне арестовали экс-руководителя государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор генпрокурор Юрий Луценко.

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«Лондон перестает быть «тихой гаванью» для высокопоставленных беглецов. В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один «герой» Украины - экс-руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук», - написал Луценко.

Он также отметил, что окончательную точку в деле выдачи Бондарчука уже в ближайшее время должен поставить Королевский суд.

Луценко также заметил, что дата судебного заседания должно быть определена 24 марта.

«Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи правонарушителя. Мой визит в Лондон в ноябре 2016 г. не был напрасным», - резюмировал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, С 2005 по 2010 год Бондарчук был генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт». Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

29 января 2015 года против руководства "Укрспецэкспорта" было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Главная военная прокуратура сообщила Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму свыше 7 млн долларов. Позже Интерпол объявил экс-главу "Укрспецэкспорта" в розыск.

В мае 2016 года стало известно, что Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании.