Боевики пытаются вербовать пленных офицеров - глава Центра освобождения заложников

Об этом заявил председатель Центра освобождение заложников Юрий Тандит, сообщает Радио Свобода.

По его словам, некоторые из них пытаются завербовать, а некоторых используют как бесплатную рабочую силу.

«Официальная версия с той стороны, что наши офицеры говорят: «Пока не выйдет последний солдат, мы не пойдем». На самом деле мы знаем, что определенные группы специалистов допрашивают наших ребят. Кроме того, что там проходят допросы, их вербуют, а часть из них была вывезена на территорию России... некоторых вывозят без памяти. Их пытаются завербовать, их пытаются использовать, и они их боятся, потому что офицеры украинской армии - это люди, которые могут вести за собой, защищая Украину», - говорит он.

Читайте такжеВ плену у боевиков остаются 684 заложника, 1,6 тысячи считаются пропавшими без вестиТак же боятся и бойцов добровольческих батальонов, подтверждает Василий Будик, советник заместителя министра обороны Украины, который сам провел в плену 3 месяца.

«Это для них страшный сон, ведь именно солдаты добровольческих батальонов остановили вторжение, которое было», - напоминает он.

На территории России находится около 40 украинских военнослужащих, еще около 1600 человек пропали без вести, сообщают в центре освобождению заложников. Там предупреждают родных и близких: ни в коем случае не пытаться выкупить пленных самостоятельно.

Ранее в СБУ сообщили, что боевики готовы отдать 152 заложника, из которых 77 - бойцы батальона "Донбасс".