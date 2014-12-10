СБУ: Боевики готовы передать Украине 152 заложника, из них - 77 бойцов "Донбасса"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления СБУ, заместитель руководителя Межведомственного центра по освобождению заложников Василий Вовк.

“Сейчас мы находимся на завершающем этапе решения этого вопроса. Я сегодня выходил на связь с донецкими и луганскими сепаратистами, чтобы в Минске мы утвердили список и освободили людей, которых у нас есть 684 лица”, - сказал он.

Он отметил, что списки людей, которых удерживают в заложниках, неполные, поскольку в них лишь те, кто внесены в реестр.

Читайте такжеВ плену у боевиков находятся более 300 украинских военных и 2 журналиста - СБУПри этом Вовк отметил, что общее количество пропавших без вести людей на сегодня составляет 1667 человек.

Также, по его словам, “сепаратисты получили команду (можете догадаться от кого) провести аудит удерживаемых в плену. И я думаю, что это положительный момент. И думаю, они готовы к положительному решению этого вопроса”.