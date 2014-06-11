Оккупанты Крыма "наделили" так называемую самооборону статусом народной дружины

Как передает корреспондент УНИАН, дружинники – это активисты так называемой "Самообороны Крыма", принимавшие активное участие в событиях февраля-марта этого года, когда Российская Федерация оккупировала территорию полуострова.

"Народное ополчение – народная дружина Республики Крым – общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления", - говорится в законе, текст которого размещен на сайте Госсовета.

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Штабы дружины создает Совет министров Крыма. Штаб возглавляет начальник, которого определяет глава Республики.

Финансирование народного ополчения осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также в пределах средств бюджета Крыма, предусмотренных на финансовую поддержку дружин.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.