Стали известны задачи Министерства информполитики

Документ он обнародовал на своей странице в "Фейсбуке", передает Еспресо.TV.

Так, согласно документу, одной из задач Министерства является обеспечение реализация государственной информационной политики, обеспечение реформ в сфере средств массовой информации, формирование стратегии информационной политики государства, исполнение заданий с мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности государства и т.д.

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По словам Аласании, именно это положение будет представлен в Кабмин на утверждение.

Ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада Украины утвердила постановление о создании Министерства информационной политики, а его руководителем назначила народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Юрия Стеця.

Однако создание этого министерства вызвало шквал недовольства в украинском обществе.

Стець заявлял, что ведомство должно создаваться исключительно на время военных действий.