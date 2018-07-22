"До последнего ждал футболку "Свободу Олегу Сенцову": Зубко поздравил Усика с победой

"Лучшая возможность напомнить россиянам о наших политических узников потеряна. К сожалению. Олег Сенцов, Крым, Усик - это Украина", - написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко поздравил абсолютного чемпиона мира Александра Усика с победой.

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Это он написал на своей странице в Facebook. "Флаг Украины и праздник Украинского бокса и спорта в центре Москвы - это историческое достижение! До последнего ждал футболку «Свободу Олегу Сенцову!» между поясами чемпиона мира и кубком Муххамеда Али на плечах чемпиона, но лучшая возможность напомнить россиянам за наших политических узников потеряна. К сожалению. Олег Сенцов, Крым, Усик - это Украина! Свободу Олегу Сенцову", - написал Зубко.

Как известно, в Москве завершился финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева. Бой продлился все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика.