Кабмин Польши показал фото "преступления украинских националистов", на нем - сожженное поляками украинское село

На фото изображено уничтоженное Армией Крайовой украинское село Сахрынь

Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого проиллюстрировала "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного поляками украинского села.

Об этом в Facebook сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он отметил, что на фото уничтоженное польскими воинами Армии Крайовой украинское село Сахрынь.

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"И это та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?", - отметил Вятрович.

Волынская трагедия - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществлены Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Как известно, Сахрынь - это польское село Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в пределах этнической украинской территории Холмщина. Украинские жители Сахрыни были уничтожены подразделениями Польской Армии Крайовой и Батальонов Хлопских 10 марта 1944 года. На православном кладбище в Сахрыни сооружен памятный крест, на монументе высечены фамилии 660 украинцев, которые удалось установить.