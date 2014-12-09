В Раде появились еще шесть межфракционных объединений

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман на заседании парламента сообщил о создании: межфракционного депутатского объединения “Буковина”, которое возглавила народный депутат Оксана Продан; межфракционного депутатского объединения “Ветераны Афганистана и участников других боевых действий “За будущее”, председателем которого избран Сергей Куницын; межфракционного депутатского объединения “За цифровое будущее Украины”, сопредседателями которого избрано народных депутатов Ольгу Белькову и Александра Данченко.

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Также межфракционного депутатского объединения “Привлечение и защита инвестиций”, председателем которого избрана народный депутат Наталья Кацер-Бучковская; межфракционного депутатского объединения “За достройку национальной детской специализированной больницы “Охматдет”, которое возглавила народный депутат Оксана Корчинская; межфракционного депутатского объединения “Равные возможности”, сопредседателями которого избраны народных депутатов Марию Ионову, Елену Кондратюк и Лилию Гриневич.