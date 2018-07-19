"Нечто в стиле Гарри Поттера": скандальная экс-"регионалка" удивила новым имиджем (фото)

На этот раз Анна Герман перекрасила волосы в темный цвет.

Бывшая советница беглого экс-президента Виктора Януковича снова сменила имидж. На этот раз одиозная экс-"регионалка" перекрасила волосы в темный цвет.

В таком образе Герман появилась в студии одного из телеканалов, пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Герман решила, что блонд в предвыборный год - это как-то легковесно и несерьёзно. Поэтому сменила имидж на нечто в стиле Гарри Поттера. Неужели откажется от прозрачных рюшечек в пользу мантий?", - сыронизировал политолог.

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Комментаторы же сравнили Герман с мумией и предложили поискать рядом с ней в кадре метлу.

Отметим, что Анна Герман ранее неоднократно высказывалась не тему отношений русского и украинского народов. Год назад она заявила, что "украинцам и русским не жить друг без друга".

"Люди не могут спокойно ездить к своим родным, осуществлять обычные человеческие связи. Они получают недостоверную информацию, боятся, переживают... Пытаются столкнуть народы и сделать их врагами. Вот этого надо избежать. Нам не жить друг без друга. Мы тысячелетиями жили вместе и мы будем жить вместе. Так Господь распорядился, что мы рядом", - заявила тогда Герман.

Как сообщал УНИАН, ранее одиозный украинский музыкант Иван Дорн в очередной раз удивил поклонников изменениями во внешности. Артист отрастил длинные волосы и бороду, чем немало расстроил своих поклонников.