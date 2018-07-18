Журналисты показали, где и за сколько учатся дети Порошенко и топ-чиновников (инфографика)

Журналисты узнали, в каких странах "грызут гранит науки" потомки украинских чиновников и во сколько это обходится их родителям.

Больше всего денег в знания своих детей в 2017 году вложил президент Украины Петр Порошенко.

Его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. В сумме затраты гаранта на оплату обучения составляют 3,8 млн гривен в год, рассказывают аналитики проекта "Декларации" на сайте Bihus.Info.

"Не привык экономить на знаниях детей и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак, поэтому также отправил их штудировать науку в Великобритании. Стоит это нардепу более 2 млн гривень в год, за что он и занимает почетное второе место рейтинга", - отмечают журналисты.

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Кроме того, учатся в Европе и дети советницы главы Администрации Президента Натальи Попович. Согласно декларации за 2017 год, на их дошкольное и среднее образование они со своим мужем Игорем Перегинцем, ранее занимавшем должность заместителя министра здравоохранения, потратили более 1,7 млн грн.

На четвертом месте рейтинга оказался депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордийчук, который также отправил своего сына грызть гранит науки на “туманный Альбион”. Журналисты утверждают, что ему оплата обучения обходится в 1,4 млн гривень в год.

"И с 40-тысячным отставанием от Гордейчука закрывает топ-5 экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, которая также выбрала для своего сына британское образование, правда, в Киеве. В 2017 году Никита Гонтарев окончил столичную British International School, выпускникам которой одновременно выдается международный сертификат и украинский аттестат", - говорится в исследовании.

Кроме того, исследование показало, что за рубежом учатся около 27% детей чиновников, которые задекларировали расходы на образование. Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Также чада украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.

В целом же на образование своих детей в 2017 году 133 чиновника потратили 35,5 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, Евгения и Александра Порошенко - 18-летние дочери президента Украины Петра Порошенко - закончили учебу в британском колледже Concord. Несмотря на то, что в британском колледже "Конкорд" (Concord College) последний экзамен 30 июня, выпускной уже отгуляли.