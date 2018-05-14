Дочери Порошенко выпустились из престижного колледжа в Великобритании (фото)

В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1 миллиона 300 тысяч гривень в год.

Евгения и Александра Порошенко - 18-летние дочери президента Украины Петра Порошенко - закончили учебу в британском колледже Concord. Несмотря на то, что в британском колледже "Конкорд" (Concord College) последний экзамен будет 30 июня, выпускной здесь уже отгуляли.

Об этом пишет "Страна.юа".

Традиционно здесь, в колледже, проходит Photo Day – заключительная фотосессия для всех учащихся, а 12 мая уже состоялся выпускной бал. Фотографировали студентов колледжа "Конкорд", где учатся дети из разных стран, на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века – Актон-Барнелл (Acton Burnell).

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Дочки-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77. Также они являются студентками колледжа "Конкорд" (Concord College) Великобритании.

Отправить сестер за границу якобы посоветовал старший сын президента – Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Вручение дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах. Евгения, одна из дочек-двойняшек Порошенко, на выпускном вечере продемонстрировала прекрасную фигуру и надела ленту "Выпускник".

По информации "Страны", дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1 млн 300 тыс. грн в год.

Как сообщал УНИАН, ранее сын Порошенко рассказал про свои скромные доходы в 2017 году.