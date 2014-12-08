В СМИ обнародованы доходы министров нового правительства

В новоназначенном правительстве, члены которого показали декларации уже за 2013 год, самым богатым оказался министр юстиции Павел Петренко с доходом в три миллиона. Однако, самой бедной оказалась министр Кабинета министров Анна Онищенко. Она задекларировала 35 тысяч гривен дохода. Об этом сообщает INSIDER.

Состояния некоторых членов правительства остались неизвестными. Во-первых, не сдали свои декларации министры-иностранцы: глава Минфина Наталья Яресько, Минздрава - Александр Квиташвили и Минэкономики - Айварас Абрамавичус. Они заполнили только личные карточки.

Кроме этих, издание не смогло найти декларации молодых топ-менеджеров: главы МинАПК Алексея Павленко и Мининфраструктуры - Андрея Пивоварского. Нет деклараций юриста Игоря Шевченко, который возглавил Минэкологии и Валерия Вощевского, который стал вице-премьером.

Среди тех документов, которые были опубликованы, наиболее интересной является декларация министра внутренних дел Арсена Авакова. Согласно ней, в 2013 году жена министра Инна Авакова получила 716,8 тысяч дохода. 16,8 тысяч из них - заработная плата. А 700 тысяч обозначены, как "подарки, призы, выигрыши".

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Министр указал в своей декларации, что в 2013 году получил 18 тысяч евро дохода из Италии. Исходя из документа, он имеет в ценных бумагах и уставных капиталах компаний более 9 млн грн. Из них сумма, эквивалентная 8,8 млн вложена в иностранные активы.

Также интересной является декларация молодого члена правительства - 30-летней министра Кабинета министров Анны Онищенко. Она работала юристом в компании "МЛГруп", которая принадлежала нынешнему главе Минюста Петренко. Уже в этом году она была его заместителем в министерстве. В этом году Анна перешла на госслужбу и ее состояние выросло. Указаный за 2014 год доход составил 51 тысячу гривен, против 35 тысяч в прошлом году.

Интересной также является декларация самого богатого министра - главного юриста страны Петренко. Он никого не указал в графе "состав семьи", но держит 4 земельных участка общей площадью до одного гектара и три автомобиля. Сбережения министра составляют 9 млн грн. Также три автомобиля держит Юрий Стець, глава новосозданного Министерства информационной политики.

Глава МИД Павел Климкин задекларировал всего 44 тысячи гривен в 2013 году. Но его жена Наталья заработала более полумиллиона гривен на сдаче в аренду имущества.