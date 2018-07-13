"Евробляхеры" под Радой "поймали" сына Порошенко (видео)

10:25, 13 июля 2018
Политика
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Порошенко-младший ответил на вопросы протестующих / Скриншот

В центре Киева участники акции протеста заставляли нардепов возвращаться в здание Рады и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

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В поле зрения протестующих под парламентом "евробляхеров" попал и сын президента Украины Алексей Порошенко.

Как можно увидеть на записи, протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход. Также они спрашивали, почему Рада сегодня не рассматривала "их" закон.

Видео: Сергей Коптелов

Как сообщал УНИАН, 12 июля возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента. 

В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из Рады.

Отметим, в четверг в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

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Теги: #Рада#евробляхи в Украине#протестующие в Киеве