"Евробляхеры" под Радой "поймали" сына Порошенко (видео)
В центре Киева участники акции протеста заставляли нардепов возвращаться в здание Рады и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.
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В поле зрения протестующих под парламентом "евробляхеров" попал и сын президента Украины Алексей Порошенко.
Как можно увидеть на записи, протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход. Также они спрашивали, почему Рада сегодня не рассматривала "их" закон.
Видео: Сергей Коптелов
Как сообщал УНИАН, 12 июля возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента.
В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из Рады.
Отметим, в четверг в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.