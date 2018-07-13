Парламент делится на тружеников и бездельников - Геращенко

05:13, 13 июля 2018
Политика
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Нардеп во время заседания ВР / Общественное движение "Честно", Facebook

Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу".

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Она заявила, что видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу, не работают в комитетах и игнорируют другие аспекты законодательной власти.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в начале утреннего заседания Верховной Рады Украины в сессионном зале присутствовали около 100 народных депутатов.

В то же время, на табло высветилось, что в зале зарегистрировано 335 народных избранников.

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Теги: #Верховная Рада#нардепы#Ирина Геращенко