Парламент делится на тружеников и бездельников - Геращенко

Она заявила, что видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу.

Нардеп Ирина Геращенко считает, что в Верховной Раде есть разделение не на большинство и меньшинство, а на тружеников и бездельников.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу".

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Она заявила, что видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу, не работают в комитетах и игнорируют другие аспекты законодательной власти.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в начале утреннего заседания Верховной Рады Украины в сессионном зале присутствовали около 100 народных депутатов.

В то же время, на табло высветилось, что в зале зарегистрировано 335 народных избранников.