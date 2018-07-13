Парламент делится на тружеников и бездельников - Геращенко
05:13, 13 июля 2018Политика
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Она заявила, что видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу.
Нардеп во время заседания ВР / Общественное движение "Честно", Facebook
Нардеп Ирина Геращенко считает, что в Верховной Раде есть разделение не на большинство и меньшинство, а на тружеников и бездельников.
Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу".
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Она заявила, что видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу, не работают в комитетах и игнорируют другие аспекты законодательной власти.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в начале утреннего заседания Верховной Рады Украины в сессионном зале присутствовали около 100 народных депутатов.
В то же время, на табло высветилось, что в зале зарегистрировано 335 народных избранников.
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