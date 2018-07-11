На начале утреннего заседания Рады присутствовали около 100 нардепов
В начале утреннего заседания Верховной Рады Украины в сессионном зале присутствовали около 100 народных депутатов.
Читайте такжеВ ВР назвали идею закрытия для СМИ кулуаров попыткой "опосредственного сворачивания свободы слова"
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, на табло высветилось, что в зале зарегистрировано 335 народных избранников.
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о правовом статусе лиц, которые пропали без вести
Кроме того, народные депутаты планируют рассмотрение в первом чтении законопроекта об усилении государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов.
В повестке дня есть ряд проектов постановлений и законопроект относительно образования.
Также для включения в повестку дня и принятия решения подготовлен проект постановления “О проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики”.
Как известно, в среду ВР работает только на утреннем заседании — до 14 часов.
После этого народные депутаты работают в комитетах.
В начале утреннего заседания в среду проходят выступления народных депутатов от фракций и групп, а также внефракционных.