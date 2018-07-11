На начале утреннего заседания Рады присутствовали около 100 нардепов

Сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о правовом статусе лиц, которые пропали без вести.

В начале утреннего заседания Верховной Рады Украины в сессионном зале присутствовали около 100 народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, на табло высветилось, что в зале зарегистрировано 335 народных избранников.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о правовом статусе лиц, которые пропали без вести

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотрение в первом чтении законопроекта об усилении государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов.

В повестке дня есть ряд проектов постановлений и законопроект относительно образования.

Также для включения в повестку дня и принятия решения подготовлен проект постановления “О проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики”.

Как известно, в среду ВР работает только на утреннем заседании — до 14 часов.

После этого народные депутаты работают в комитетах.

В начале утреннего заседания в среду проходят выступления народных депутатов от фракций и групп, а также внефракционных.