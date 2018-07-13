Секс, оружие, кладбища, антикоррупционный суд и цензура: чем запомнилась работа Рады

Нынешний созыв Верховной Рады работает уже четыре года, до очередных выборов осталось всего-ничего, но ряд фундаментальных обещаний, которые щедро раздавали будущие народные избранники в ходе избирательной кампании 2014 года, не выполнены до сих пор.

«Протухший» ЦИК

К примеру, одним из важных вопросов, которые четыре года назад кандидаты в депутаты планировали решить сразу же после своего избрания в парламент, был вопрос перезагрузки Центризбиркома. Открывая нынешнюю сессию Верховной Рады в феврале этого года спикер парламента Андрей Парубий отметил, что смену членов ЦИК необходимо проголосовать «в ближайшие недели». Но неделя за неделей депутаты так рьяно трудились над другими законодательными актами, что заняться темой переизбрания членов ЦИК, у которых давным-давно истекли полномочия, руки дошли только в последнюю рабочую неделю перед летними «каникулами».

До президентских и парламентских выборов осталось совсем немного. И, мало того, что хотелось бы проведения этих выборов по новому Избирательному кодексу, обещанному коалицией еще в 2014 году и который до сих пор рассматривается в комитетах (а о вынесении его в сессионный зал речь вообще пока не идет), еще хотелось бы, чтобы голоса избирателей считал не «протухший» Центризбирком. Но, как водится, просто взять и перезагрузить ЦИК украинские политики не в силах.

С июня 2014 года президент и лидеры парламентских фракций не могут договориться о компромиссном составе Центризбиркома. А «озарение», что в прошлогоднем представлении президента в Раду имеется 14 кандидатур на должности в ЦИК, хотя вакантных мест в нем 13, пришло почему-то только сегодня. Хотя главным виновником того, что руки до замены членов Центризбиркома у Верховной Рады дошли только в 2018 году, хотя, по-хорошему, их ротация должна была состояться еще четыре года назад, остается президент, не стоит умалять ответственность за нынешнее положение вещей и со стороны парламентских фракций. Да, президент тянул с представлением кандидатов в члены ЦИК не один год. Но и депутаты закрывали глаза и на «лишнюю» кандидатуру, и на отсутствие претендентов на должности в Центризбиркоме от всех фракций.

Понимая, что переизбрание Центризбиркома зашло в тупик, так, по сути, и не начавшись, первое, что пришло на ум политикам – заставить подать в отставку одного из двух членов ЦИК, полномочия которых заканчиваются в 2021 году. Ну, чтобы вакансий для новичков было не 13, а 14, и всем хватило.

А когда это не прокатило, пришла вторая «гениальная» идея – просто увеличить состав Центризбиркома, расширив таким образом количество вакансий. «Не получилось увеличить количество вакансий, решили попробовать увеличить состав ЦИК с 15 до 16 членов. Если все наши не «влезают» в госорган, давайте изменим орган. Если мне не нравится останавливаться на «красный свет», то давайте отменим «красный свет»», - объяснил «логику» происходящего аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

К счастью (по крайней мере, на словах), и это «предложение» не нашло отклика у большинства парламентских фракций. По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, если взаимопонимания между фракциями по вопросу назначения новых членов ЦИК до конца сессии не появится, то вопрос не будет выноситься на голосование. «Поскольку это приведет к тому, что мы отправим в отставку старый Центризбирком, но не выберем новый», - сказал он.

Другими словами, по меньшей мере, до осени, ЦИК будет оставаться таким же «протухшим», как и был.

Вечная тема неприкосновенности

Еще один краеугольный камень и для нынешнего, и для всех предыдущих созывов Верховной Рады – тема ограничения депутатской неприкосновенности. Сначала парламентариям не хватало по этому вопросу решения Конституционного суда. Но в июне текущего года КСУ признал два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности (депутатский - №6773 и президентский - №7203) не противоречащим Основному закону. Казалось бы – ничто не мешает Верховной Раде выносить эти документы в сессионный зал и провести первый этап – результативно проголосовать за один из них. После этого можно спокойно расходиться на каникулы, а уже осенью думать, как собрать 300 голосов для окончательного принятия решения. Но не тут-то было.

Сначала спикер Верховной Рады Андрей Парубий на Согласительном совете руководителей парламентских фракций в понедельник отметил, что он, конечно, заинтересован в том, чтобы разрешить эту проблему как можно быстрее, но… нет соответствующего решения парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Комитет, мол, соберется в среду, и в четверг (то есть, в предпоследний день текущей сессии), народные депутаты, наконец, сделают первый шаг к ограничению своего иммунитета.

Однако в среду глава вышеупомянутого комитета Руслан Князевич заявил: «Комитет решил рекомендовать Верховной Раде установить срок представления предложений и поправок до 31 августа включительно». Мол, Конституционный суд, конечно, дал добро на рассмотрение темы неприкосновенности в парламенте, то предостерег Раду об опасности полной отмены депутатского иммунитета в условиях политической и правовой системы Украины. Поэтому с вынесением вышеупомянутых законопроектов в сессионный зал спешить не стоит, нужно до 31 августа внести поправки. После этого комитет рекомендует установить срок разработки предложений и поправок в документы другими комитетами до 19 сентября. Срок проработки этих поправок и предложений закончить до 5 октября. И через неделю после предоставления депутатам всех выводов комитетов – смело выносить на голосование. «Прекрасный» план, не так ли?

Тем более, если в октябре случится чудо и парламентарии проголосуют за ограничение собственной неприкосновенности, совсем не факт, что накануне президентских выборов, зимой/весной следующего года, в Раде удастся наскрести 300 голосов, чтобы финализировать процесс.

Главный успех и незамеченный провал

Одним из главных достижений этого политического сезона в Верховной Раде, с большой вероятностью, назовут принятие многострадального закона об Антикоррупционном суде и изменения к нему. Да, эпопея с этим законом длилась целых два года. Но даже в финальную версию закона прямо во время голосования в парламенте депутаты умудрились вставить «лазейку». Суть ее в том, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, должны проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде. Ранее же речь шла о том, что апелляции дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должны были проходить уже в апелляционной палате Антикоррупционного суда, как только он будет создан.

В Центре противодействия коррупции это назвали амнистией для топ-коррупционеров, чьи дела уже находятся в судах. Евросоюз, в свою очередь, потребовал отменить эту поправку, о чем недавно в рамках саммита «Украина-ЕС» Петру Порошенко напомнил президент Европейского Совета Дональд Туск. «Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины», - подчеркнул Туск.

Правда, принятие этих поправок (удивительное дело) в Украине отложили на последнюю пленарную неделю. Более того, еще в эту среду, по словам исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина, комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия не сумел определиться с текстом правок и передал документ в сессионный зал для окончательного решения. «Теперь есть несколько возможных сценариев. Законопроект не будет рассматриваться вообще, поскольку отсутствие согласованного текста минимизирует шанс собрать голоса… Решение будет сформирован кулуарно и предложено с голоса. Качество таких решений нам известно… Решение будут искать в зале и выйдут на него. Шансы минимальны», - посетовал он.

Собственно, во время обсуждения законопроекта в четверг ряд депутатов высказывали возмущение представленным ко второму чтению текстом и называли его разбалансированным. К примеру, народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец высказал мнение, что, внося поправки, которые не касаются сути документа, «законопроект об апелляции Антикоррупционного суда превращают в инструмент уничтожения Общественного совета добропорядочности».

Как бы там ни было, после длительных консультаций и переголосований поправок, законопроект был принят 254 голосами. Теперь дело за малым – создавать Антикоррупционный суд и сажать топ-коррупционеров. Причем, желательно, чтобы все принятые для этого законы работали не так, как, к примеру, закон №8155, обязывающий народных депутатов проходить в здание парламента через «рамки».

Напомним, после инцидента с Надеждой Савченко, которая намеревалась подорвать сессионный зал и якобы пронесла в него три гранаты и пистолет, за что, в том числе, сейчас находится под следствием, лидеры парламентских фракций не на шутку испугались и поспешно внесли в Верховную Раду законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент и запрещающий проносить в Раду любое оружие. Конечно, этот документ касался и народных избранников. Закон проголосовали, но депутаты не спешили его выполнять. К примеру, отказался добровольно сдавать оружие Семен Семенченко, а главный «каратист» Верховной Рады Владимир Парасюк, у которого «рамка» также запеленговала оружие, устроил из своего «разоружения» настоящее шоу.

Собственно, депутаты и сегодня выполняют этот закон из рук вон плохо – мало кто из них кладет свои вещи в установленный на входе в Раду сканер.

Кладбищенские истории

К слову, если вспоминать о нашумевших в этом политическом полугодии поправках к законам, то не одним Антикоррупционным судом прославилась Верховная Рада. Огромный скандал разгорелся после голосования за так называемые поправки Лозового в Уголовно-процессуальный кодекс. Речь идет о статье 244 УПК в части назначения экспертиз.

Дело в том, что изменения, внесенные Радой в УПК с подачи народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, предполагали, что по уголовным производствам, зарегистрированным после 15 марта 2018 года, все судебные экспертизы должны назначаться следственными судьями, а на захоронения умерших нужно было выдавать разрешения.

После того, как такие «изменения» не раскритиковал только ленивый, Лозовой назвал все публикации в СМИ по этой теме дискредитацией, хотя полиция действительно подтверждала: из-за новых поправок в УПК суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

В результате «поправку Лозового» Верховная Рада, хоть и со второй попытки, но отметила.

Еще одна кладбищенская история пока не стала законом, весной в парламенте лишь был зарегистрирован законопроект от Кабмина №8248, который вводит понятие биозахоронения - разновидности захоронения с использованием материалов, которые разлагаются в течение пяти лет. В проекте закона объясняется, что над таким местом захоронения устанавливают только информационную табличку с именем, датами жизни/смерти и не устанавливают никаких памятников. При этом, в Кабмине предложили отводить места для биозахоронения умерших не только на территориях кладбищ, но и в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха.

Особого ажиотажа эти идеи пока не вызвали, а против выступила, конечно же, церковь. Мол, не по-христиански это, так людей хоронить. Любопытно, как этот законопроект будут обсуждать народные избранники, когда он все-таки будет вынесен в сессионный зал.

Секс и цензура

Много шума наделал и депутат Олег Барна, который в аккурат перед Маршем равенства зарегистрировал в парламенте законопроект №8489 о запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации.

«Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений, связанных с любой сексуальной ориентацией… Ориентируйтесь на здоровье, как вам хочется, но я не хочу это видеть перед своими глазами и не хочу, чтобы это наблюдали наши дети», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Своим законопроектом парламентарий предложил запретить публичные мероприятия в виде любых открытых собраний, маршей, парадов, фестивалей, «направленных на пропаганду любого вида сексуальной ориентации человека». Также Барна предложил запретить производство и оборот продукции, «содержащей информацию о сексуальной ориентации человека и пропагандирующей ее», распространение информации о сексуальной ориентации человека и ее пропаганду в СМИ. За нарушение такого «закона» - штрафы до 51 тыс гривен и общественные работы до 60 часов.

Правда, за такие идеи Барну подняли на смех и вне стен Верховной Рады, и внутри парламента. До рассмотрения документа в сессионном зале дело так и не дошло. Хочется верить, что и не дойдет. А то ведь самим коллегам Барны придется выкладывать немалые суммы штрафов за, например, поцелуи в щеку в качестве приветствия с особами противоположного пола.

А вот попытки ряда народных депутатов протянуть в сессионный зал (хоть тушкой, хоть чучелком) так называемый законопроект о цензуре №6688 вовсе не вызывают смеха.

Напомним, еще прошлым летом медийщики предостерегали народных избранников, что этим документом они повторяют методы и подходы России, поскольку предлагаемые «изменения», в результате, вовсе не способствуют усилению нацбезопасности страны, а приведут к сворачиванию прав и свобод граждан и преследованию политических оппонентов. Среди опасных норм законопроекта, по мнению медиаэкспертов, - введение такого понятия как «технологический терроризм», а также возможность блокировать какой-либо веб-ресурс на 48 часов без решения суда. Специалисты опасаются, что если закон примут, то под предлогом защиты «информационной безопасности» или «национальных интересов» можно будет закрыть доступ к любой интернет-площадке, если там затрагиваются некие чувствительные для власти темы.

Одна из последних попыток вынести законопроект №6688 на голосование Верховной Рады была предпринята на прошлой неделе. Но голосов, чтобы включить его в повестку дня, к счастью, не хватило. Теперь можно «выдохнуть» до осени.

Татьяна Урбанская, Анастасия Заремба