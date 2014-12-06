В крупнейшем партобъединении Европы призвали Россию разоружить своих террористов

Об этом говорится в резолюции по социально-политической ситуации Украины, принятой Советом президентов Молодежи ЕНП в Греции, сообщил народный депутат фракции «Батькивщина» и Председатель «Батькивщины молодой» Иван Крулько

«Молодежь Европейской народной партии призывает Россию немедленно вывести из Украины свои военные формирования и разоружить террористические группировки, прекратить их финансирование; освободить всех военнопленных, находящихся в тюрьмах России и плену террористических организаций на востоке Украины, а также незаконно заключенного в России народного депутата от «Батькивщины» Надежду Савченко», - говорится в документе.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое мирных жителей, еще трое раненыВ то же время молодежь ЕНП считает аннексию Россией украинского Крыма насильственной и называет эскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины необъявленной войной России против Украины, в которой уже погибли более 4356 человек и ранено более 10 тысяч человек.

"Также Молодежь ЕНП призывает Европейский Союз и США изменить формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине и вернуться к женевскому формата, поскольку переговоры в Минске без участия США оказались недейственными", - пояснил депутат.

"Российская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, а именно: не вывела свои регулярные войска, наемников и военную технику из Украины и продолжает их дальнейшее наращивание возле границы с Украиной", - отмечается в резолюции.