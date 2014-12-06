В Виннице во время штурма облсовета пострадали восемь милиционеров и семь гражданских

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

«Во время противостояния восемь работников милиции были госпитализированы с телесными повреждениями и отравлением слезоточивым газом. За помощью к медикам обратился и один из участников митинга», - сказано в сообщении.

Позже в МВД сообщили, что за медицинской помощью обратились семь гражданских.

Во время внеочередной сессии облсовета возле здания ОГА собралось около 600 митингующих, которые выразили недоверие действующей власти, и начали штурмовать помещение облсовета.

Читайте такжеВ Виннице люди в масках забросали камнями и краской офис экс-регионала (фото)По данным УМВД, к охране общественного порядка возле помещения облгосадминистрации было привлечено более 200 сотрудников милиции. Среди тех, кто обеспечивал правопорядок во время проведения митинга - бойцы спецбатальона «Винница», которые недавно вернулись из зоны АТО, где вместе с Нацгвардией защищали Украину от врага. В их сторону полетели яйца, камни, взрывпакеты, активисты применили слезоточивый газ, говорится в сообщении.

Кроме того, заявили в милиции, несмотря на неоднократные предупреждения о недопущении нарушений общественного порядка, активисты разбили окна и забросали яйцами офис, который находится напротив здания ОГА. Четверо правонарушителей были доставлены в винницкого городского отдела милиции. После установления их личностей и отобрании показаний, они были отпущены, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ центре Винницы восстановлено движение транспортаКак сообщалось, сегодня в Виннице активисты взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитка.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно освободить председателя ОГА Анатолия Олейника.