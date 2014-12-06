Потенциальный Майдан в Москве будет очень жестоким, потому что Путин никогда не боялся крови - Каспаров

Об этом Каспаров сказал в интервью Ukraine Today, передает ТСН.

"Я считаю, что проводить параллели между Украиной и Россией не совсем уместно, ведь между этими странами есть фундаментальные различия. В России воспринимают власть абсолютно, а в Украине правительство никогда не было чем-то неприкосновенным. Было много случаев в Украине, когда президенты проигрывали в демократических выборах - Кравчук проиграл Кучме, Кучма проиграл Ющенко", - сказал он.

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Политик отметил, что Майдан стал всемирным символом противостояния и логичной реакцией на несправедливость власти.

"Майдан стал логичной реакцией украинцев на несправедливость власти. Янукович никогда не был настолько влиятельным лидером, как Путин для россиян. Реакция российской власти на возможный Майдан будет гораздо более жестокой, поскольку Путин никогда не боялся крови", - отметил Каспаров.