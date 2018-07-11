Горбатюк возглавит новообразованное Управление спецрасследований ГПУ - Сарган

Сегодня генеральный прокурор Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании ГПУ, которым, в частности, ликвидирован Департамент специальных расследований, который занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

Сергей Горбатюк, который был руководителем ликвидированного Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, возглавит новообразованное Управление специальных расследований ГПУ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, на вопрос, будет ли Горбатюк начальником нового Управления спецрасследований, она ответила: "Будет. Его не увольняли".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины, которым, в частности, ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком Департамент специальных расследований, который занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

Согласно приказу, взамен в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение "с той же штатной численностью, что и одноименное управления в составе бывшего Департамента специальных расследований".

При этом, отдел процессуального руководства в уголовных производствах следователей Управления специальных расследований включено как отдельное подразделение Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственном бюро расследований.