Каспаров рассказал, когда разрушится мнимый мир на Кавказе

Об этом сказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью ТСН.

"Очевидно, что ситуация в Чечне, как и на Кавказе, может очень быстро поменяться. Как только перестанут поступать деньги из центра, Кавказ может пойти в разнос", - говорит он.

Каспаров отметил, что итогом двух чеченских войн Москва начала регулярно выплачивать дань Чечне.

"То есть Кадыров – это военный лидер Чечни, местный диктатор, который сумел поставить значительную часть боевиков под свой контроль за счет того, что Путин гарантировал ему бесперебойное материальное снабжение", - сказал оппозиционер.

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Гарри Каспаров напомнил, что в России сейчас большие финансовые проблемы, поэтому не исключено, что Чечня тоже будет страдать.

"Поэтому кадыровская модель работает только, пока работает путинская углеводородная модель. Если представить себе, что путинская модель перестает работать бесперебойно, поскольку заканчиваются деньги, то мир на Кавказе оказывается мифом, который может быть разрушен, как мы видим это сейчас", - считает он.

Напомним, в Грозном до сих пор раздаются взрывы, а стрельба слышна в соседнем городе.