"Год Революции": Пропавшие без вести участники Евромайдана

Шестая программа цикла.

Завершающая часть проекта, разговор о тех участниках Майдана, чья судьба до сегодняшнего дня неизвестна. По разным оценкам около 80-ти человек во время Евромайдана пропали без вести.

Мы не знаем, что с ними случилось, не знаем, живы ли они вообще, или как они погибли. Официально правоохранительные органы настаивают на том, что пропавших без вести людей в результате Революции Достоинства нет. Как ищут тех, кого, по версии милиции, не существовало вообще?

Участники программы:

Назарий Боярский, координатор группы "Евромайдан-SOS";

Надежда Другова, активист "Поисковой инициативы Майдана";

Татьяна Слободян, активист "Поисковой инициативы Майдана";

Валерий Пацкан, народный депутат Украины;

Игорь Луценко, народный депутат Украины (был похищен во время Майдана).