"Год Революции": Пропавшие без вести участники Евромайдана
Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.
Шестая программа цикла.
Завершающая часть проекта, разговор о тех участниках Майдана, чья судьба до сегодняшнего дня неизвестна. По разным оценкам около 80-ти человек во время Евромайдана пропали без вести.
Мы не знаем, что с ними случилось, не знаем, живы ли они вообще, или как они погибли. Официально правоохранительные органы настаивают на том, что пропавших без вести людей в результате Революции Достоинства нет. Как ищут тех, кого, по версии милиции, не существовало вообще?
Участники программы:
Назарий Боярский, координатор группы "Евромайдан-SOS";
Надежда Другова, активист "Поисковой инициативы Майдана";
Татьяна Слободян, активист "Поисковой инициативы Майдана";
Валерий Пацкан, народный депутат Украины;
Игорь Луценко, народный депутат Украины (был похищен во время Майдана).