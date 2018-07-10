Столтенберг рассказал, какие темы будут рассматриваться на саммите НАТО с участием Украины и Грузии

В четверг, 12 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко выступят с совместным заявлением.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в рамках саммита Альянса состоится отдельное заседание Североатлантического совета с участием президентов Украины и Грузии как стран-партнеров, на котором будут рассматриваться региональные вызовы и реформы в области обороны.

Об этом он сказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

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«В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины - двумя нашими ближайшими партнерами», - заявил Столтенберг.

В этой связи он подчеркнул, что «вместе мы займемся решением региональных вызовов».

«Мы также будем обсуждать реформы в области обороны и неизменную поддержку НАТО», - сказал Столтенберг.

Как отмечается на сайте Альянса, 12 июля в 9:20 по киевскому времени ожидается совместное заявление Столтенберга и президента Украины Петра Порошенко.

Также в 9:45 начнется встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО и президентов Украины и Грузии.

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН).