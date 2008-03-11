Румыния и Украина ломают копья из-за экологии или кучи денег?

Украинские экологи и эксперты по проблемам безопасности разошлись в оценках развития судоходного канала „Дунай – Черное море“, достройку которого Украиной Румыния оспаривает в европейских институциях.

Постоянное представительство Румынии в ЕС обвинило Украину в нарушении ряда международных норм и действиях, которые «наносят вред окружающей среде в трансграничном контексте». Эти упреки полностью поддержал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Он прибавил, что это очередной проект по «закапыванию средств» и сказал, что канал не имеет никакой технологической перспективы из-за постоянного заиление его русла речным течением. В свою очередь эксперт по проблемам безопасности Евгений Жеребецкий считает аргументы экологов безосновательными: «Немецкая фирма по абсолютно современным технологиям берет этот ил, загружает в специальные контейнеры и выстилает им новое русло. А все эти басни относительно нарушения популяции птиц – это басни. Речь идет только о деньгах». Настоящей причиной ажиотажа вокруг канала эксперт назвал конкуренцию Украины и члена ЕС Румынии за сотни миллионов долларов ежегодных прибылей от контроля над судоходным коридором из Дуная к Черному морю.

Немецкая волна