Украинское посольство ответило люблинскому воеводе, который назвал провокацией памятные мероприятия с Порошенко в Польше

Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек заявил, что мероприятия были проведены как провокация "к 75-й годовщине трагической кровавой недели на Волыни".

Посольство Украины в Польши прокомментировало высказывания люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека, который назвал провокацией мероприятия памяти в польском селе Сагрынь, состоявшиеся 8 июля при участии президента Украины Петра Порошенко.

В селе Сагрынь был открыт Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Читайте такжеПольша все больше отворачивается от Украины – Gazeta Wyborcza

Люблинский воевода Чарнек, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ, назвал события «одной большой провокацией». По его словам, убийства украинцев там имели место 10 марта 1944 года.

"Как это соотносится с 8 июля? Этого никто не знает. Это было сделано как провокация к 75-й годовщине трагической кровавой недели на Волыни, когда систематическим способом украинские националисты, бандиты, которых трудно найти в истории мира, по зверски убили тысячи поляков" - заявил Чарнек.

Украинское посольство в Польше в связи с этим напомнило, что «увековечение памяти погибших представителей каждой из стран, какой бы национальности они не были - это не провокация, а высоконравственный христианский поступок, который совершили 8 июля Президенты Украины и Польши».

«В христианской традиции умершие поминаются в любое время года без упоминания о дате смерти, особенно когда это осуществляется в присутствии духовных лиц», - отмечается в комментарии.

Отмечается, что украинцев, которые поднимают на официальных мероприятиях национальные флаги, никоим образом нельзя называть националистами и провокаторами. Так же нельзя применять такое определение к полякам, которые публично используют национальные флаги.

«Хотим еще раз обратить внимание на значение фундаментального принципа межгосударственных отношений: политики и должностные лица не должны манипулировать историей. Особенно это имеет значение тогда, когда они сами признают, что не являются историками, не знают установленных фактов и не углубляются в суть вопроса, о котором говорят», - подытожили в посольстве.

Напомним, во время открытия в селе Сагрынь мемориала Президент Украины Петр Порошенко призвал к пересмотру изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти, и пересмотру положений, касающихся оценки украинцев.