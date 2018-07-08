Порошенко призвал Польшу пересмотреть скандальный закон об институте национальной памяти (фото, видео)

Президент также подтвердил верность украинской стороны политическим договоренностям относительно разблокирования проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.

Президент Украины Перо Порошенко призвал к пересмотру изменений в польском законодательстве относительно Института национальной памяти и пересмотру положений, касающихся оценки украинцев.

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Как сообщает официальное интернет-представительство президента Украины, об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Польшу во время открытия в селе Сахрынь Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

«Мы против односторонних политических оценок общего исторического прошлого, поскольку они не способствуют процессу нашего исторического примирения. Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти - и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев», - цитирует интернет-представительство Порошенко.

Президент также подтвердил верность украинской стороны политическим договоренностям, достигнутым на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Харькове в декабре прошлого года, относительно разблокирования проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.

«Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу. Высокие принципы стратегического партнерства между свободной Украины и свободной Польшей мы еще раз подтвердили с президентом Польши Анджеем Дудой в совместной декларации 24 августа 2016 года в день празднования 25-й годовщины нашей независимости, когда впервые рядом со мной, президентом Украины, на Майдане Незалежности стоял президент Польши - нашей братской страны. И это тот символ отношений Украины и Польши, который я хочу видеть везде», - сказал Порошенко.

По словам президента, события на Холмщине, как и ряд других трагических конфликтов между украинцами и поляками во время Второй мировой войны, требуют тщательных исторических исследований.

«И эти исследования должны осуществляться совместно историками и учеными, совместно украинскими и польскими, базироваться на искреннем стремлении установления истинной исторической правды о причинах, ходе и последствиях конфликта, какой бы горькой ни была правда для каждой из сторон. Наши народы заработали право знать правду. Но заниматься этой правдой должны точно не политики. Должны историки и ученые. И об этом мы договорились, и мы никогда не дадим политизировать эти страницы нашей истории», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, в Луцк прибыл президент Республики Польша Анджей Дуда для чествования 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годы.