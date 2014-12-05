Почти четверть украинцев занимается волонтерством - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного GFK Ukraine, которые представил заместитель директора этой социологической компании Глеб Вышлинский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Почти четверть украинцев (23%) имелиопыт волонтерства и 9% украинцев начали заниматься волонтерством на протяжении последнего года», - сказал он.

Также Вышлинский сообщил, что «основным направлением деятельности волонтеров в 2014 году стала помощь украинской армии и раненым – этим занимались 70% волонтеров. До событий Майдана наиболее актуальными направлениями деятельности были помощь социально незащищенным группам населения и благоустройство общественного пространства».

Кроме того, он отметил, что «наибольшая группа волонтеров – те, которые занимаются волонтерством 1-2 раза в месяц. Большинство волонтеров указали, что занимаются волонтерством самостоятельно, и не отмечали участие в конкретных проектах».

Согласно результатам исследования, более половины волонтеров имеют высшее образование, 43% волонтеров принадлежат к среднему классу, среди всей выборки таких 35%.

Исследование проводилось с 20 по 26 ноября этого года GFK Ukraine по заказу Программы развития ООН в Украине. Выборка составляет 1 тысяча респондентов в возрасте 16 лет и старше. Выборка репрезентативна населению Украины (за исключением Крыма) по региону, размеру населенного пункта, полу и возрасту, согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 01.01.2013.

Благодаря методу исследования опрос также проводился на территориях, которые находятся в зоне АТО. Метод исследования: САТІ – телефонные интервью, звонки на мобильные номера.