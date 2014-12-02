25% волонтеров не прошли тест на детекторе лжи для работы при Минобороны - Порошенко
Президент отметил, что волонтеры, которые привлечены к работе в ведомстве, будут заниматься ремонтом военной техники, закупкой приборов связи, военной медициной и обеспечением войск продовольствием.
25% кандидатов в Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины не прошли тест на детекторе лжи.
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во вторник, 2 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Новое время.
"Через детектор лжи прошли все волонтеры, которые предлагались к привлечению к работе в департаменты. Важно подчеркнуть - двадцать пять процентов волонтеров не прошли детектор лжи и это нормально. Это должно быть абсолютной нормой и при других назначениях... для отработки новых управленческих практик, введения прозрачных процедур учета и доставки имущества", - отметил Порошенко.
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В то же время, президент отметил, что волонтеры, которые вошли в состав Совета, будут работать по четырем направлениям: ремонт военной техники, закупка приборов связи, военная медицина и обеспечение войск продовольствием.
"По моему настоянию при Министерстве обороны создан Совет волонтеров. ...Я с ними (волонтерами) недавно встречался. (Они) работают по четырем направлениям - ремонт военной техники, закупка приборов связи, военная медицина... Отдельно идет речь о сотрудничество по обеспечению войск продовольствием", - отметил Порошенко.
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По словам Порошенко, в каждом департаменте Минобороны, которые отвечают за поставки, будут работать по два представителя от волонтерских организаций.