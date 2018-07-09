Пристайко: Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии

Глава представительства Украины при НАТО сообщил, как именно Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии.

Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО и заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия ... Вариант, который был определен - совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО", - отметил он.

По словам Пристайко, обсуждаться будет вопрос, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может поступить обеим странам.

Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания НАТО, но подчеркнул, что более важной для Украины будет декларация саммита.

"Декларация саммита - это документ, по которому живет альянс от саммита до саммита. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины моменты", - уточнил глава представительства.

Он отметил, что "главной победой" будет поддержка альянса в противостоянии с Россией.

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"Также важным будет зафиксировать достижения, которые есть, и определить путь вперед. Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. "Джавелины" нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами альянса о том, что нам нужна определенная помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы армия стала сильнее", - подытожил Пристайко.

Напомним, в конце июня Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко, но продолжает блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе.

В то же время Сийярто подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.